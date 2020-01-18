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Факты / Спорт

Дубль Казимиро помог Реалу обыграть Севилью

Реал Мадрид принимал Севилью в рамках матча 20-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась победой подопечных Зинедина Зидана со счетом 2:1.

Первая половина матча прошла без голов, одна во втором тайме на 57-й минуте Лука Йович отдал пас на Каземиро, который нанес мощный выстрела по воротам Томаша Вацлика.

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На 64-й минуте форвард красно-белых Лук де Йонг после паса от Мунира Ель-Хаддади восстановил равновесие в игре. Однако через пять минут Каземиро снова сумел вывести галактикос вперед, оформив дубль в матче.

После 20-ти туров Реал имеет в своем активе 43 пункта и идет на первом месте турнирной таблицы Примеры. Севилья (35) идет четвертой.

В следующем туре Реал приедет в гости к Вальядолиду, а Севилья дома примет Гранаду.

К слову, Зинедин Зидан выиграл все финалы во время работы в мадридском Реале.

Фото: Getty Images

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