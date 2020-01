Зидан выиграл все финалы во время работы в Реале

Зинедин Зидан у руля мадридского Реала выиграл девять финалов.

12 января Реал обыграл мадридский Атлетико в финале Суперкубка Испании (0:0, пен. 4:1).

В 2016 году Зидан вместе со сливочными победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, в 2017-м – снова взял эти три трофея и приплюсовал к ним победу в испанском Суперкубке. В 2018 году французский наставник третий раз подряд выиграл с Реалом ЛЧ.

Zinedine Zidane has won all nine finals he’s managed for Real Madrid.

2016 UCL

2016 UEFA Supercup

2016 Club World Cup

2017 UCL

2017 UEFA Supercup

2017 Spanish Supercopa

2017 Club World Cup

2018 UCL

2020 Spanish Supercopa pic.twitter.com/GDDEqlyMsE

— ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2020