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Факты / Спорт

Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голам Ван Дейка и Салаха

Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед в рамках матча 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:0.

Счет в первом тайме открыл защитник Вирджил Ван Дейк. Во время розыгрыша углового на 14-й минуте Трент Александер-Арнольд навесил в штрафную, где голландец выпрыгнул выше всех и мощным ударом головой отправил мяч в сетку ворот Давида Де Хеа.

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На 25-й минуте забил Роберто Фирмино, но гол бразильца отменили после просмотра видеоповтора. В добавленное ко второму тайму время Мохаммед Салах, которому ассистировал Алиссон, удвоил преимущество красных.

После 23-х туров Ливерпуль продолжает беспрекословно лидировать в таблице АПЛ, имея в активе 64 очка. Манчестер Юнайтед (34) идет пятым.

В следующем туре мерсисайдцы сыграют на выезде против Вулверхэмптона, а МЮ примет дома Бернли.

Напомним, в 22-м туре АПЛ Ливерпуль минимально обыграл Тоттенхэм.

Фото: Getty Images

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