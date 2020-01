Тоттенхэм Хотспур принимал на своем поле Ливерпуль в рамках матча 22-го тура АПЛ. Встреча прошла на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на счету бразильского форварда красных Роберто Фирмино, который получил пас от Мохаммеда Салаха и нанес точный удар в нижний угол ворот Пауло Гассанига.

A wonderful assist from Salah, and a superb finish from Firmino

Tottenham 0-1 Liverpool

Halftime

Let’s see what Mourinho’s halftime talk will produce#TOTLIV pic.twitter.com/TKbg153oGI

— MichaelTeddy (@MichaelTeddy10) January 11, 2020