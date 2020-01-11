Тоттенхэм Хотспур принимал на своем поле Ливерпуль в рамках матча 22-го тура АПЛ. Встреча прошла на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на счету бразильского форварда красных Роберто Фирмино, который получил пас от Мохаммеда Салаха и нанес точный удар в нижний угол ворот Пауло Гассанига.

A wonderful assist from Salah, and a superb finish from Firmino Tottenham 0-1 Liverpool

Halftime Let’s see what Mourinho’s halftime talk will produce#TOTLIV pic.twitter.com/TKbg153oGI — MichaelTeddy (@MichaelTeddy10) January 11, 2020

В целом подопечные Юргена Клоппа в матче значительно больше владели территориальным преимуществом и нанесли больше ударов в створ ворот, нежели шпоры.

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После 22-х туров Ливерпуль продолжает беспрекословно лидировать в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 61 пункт. Тоттенхэм (30) пока только восьмой.

Напомним, в другом матче 22-го тура АПЛ Кристал Пэлас не смог дожать Арсенал в меньшинстве.