Ибрагимович на тренировке обработал мяч в стиле Нео из Матрицы

Шведский форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович на тренировке продемонстрировал мастерство владения мячом и своим телом.
Ибрагимович обработал мяч в стиле киногероя Киану Ривза – Нео из трилогии Матрица.
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Футболист перешел в Милан в январе 2020 года с Лос-Анджелес Гэлакси на правах свободного агента.
В текущем сезоне Златан сыграл в трех матчах за россонери, в двух из которых вышел в основном составе. А в игре против Кальяри отличился дебютным голом за Милан после возвращения.
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Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления.
В 21-м туре чемпионата Италии Милан на выезде сыграет с Брешии. Игра состоится 24 января в 21:45.
Фото: AC Milan