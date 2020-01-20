Ибрагимович на тренировке обработал мяч в стиле Нео из Матрицы

Шведский форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович на тренировке продемонстрировал мастерство владения мячом и своим телом.

Ибрагимович обработал мяч в стиле киногероя Киану Ривза – Нео из трилогии Матрица.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AC Milan (@acmilan) 20 Січ 2020 р. о 2:00 PST

Футболист перешел в Милан в январе 2020 года с Лос-Анджелес Гэлакси на правах свободного агента.

В текущем сезоне Златан сыграл в трех матчах за россонери, в двух из которых вышел в основном составе. А в игре против Кальяри отличился дебютным голом за Милан после возвращения.

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Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления.

В 21-м туре чемпионата Италии Милан на выезде сыграет с Брешии. Игра состоится 24 января в 21:45.

Фото: AC Milan