В финальном матче за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) сойдутся команды Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

В финале конференции AFC Канзас-Сити обыграл Теннесси Тайтенс со счетом 35:24. Последний раз Канзас-Сити играл в Супербоуле еще в 1970 году и обыграл тогда Миннесоту Викингс. Это единственная победа в Супербоуле для Чифс в истории.

Сан-Франциско в финале конференции NFC был сильнее Грин-Бэй Пэкерс – 37:20. Последний раз Сан-Франциско играл в 2013 году. Однако тогда Форте Найнерс уступили Балтимор Рейвенс. Всего на счету Сан-Франциско пять побед в финальной игре NFL.

Интересно, что Канзас-Сити играл в первом в истории Супербоуле, который состоялся в 1967 году. Тогда Чифс уступил Грин-Бэй Пэкерс.

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Будущий розыгрыш Супербоула станет 54-м в истории NFL. Финальная игра состоится в ночь со 2-го на третье января в Майами на арене Hard Rock Stadium вмещающий 65 тыс. Зрителей.

Ранее стало известно, что в перерыве матча за Супербоул выступят Дженнифер Лопес и Шакира.