У фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги (NFL) зійдуться команди Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

У фіналі конференції AFC Канзас-Сіті обіграв Теннессі Тайтенс з рахунком 35:24. Востаннє Канзас-Сіті грав у Супербоулі ще у 1970 році і обіграв тоді Міннесоту Вікінгс. Це єдина перемога у Супербоулі для Чіфс в історії.

А Сан-Франциско в фіналі конференції NFC був сильнішим за Грін-Бей Пекерс – 37:20. Востаннє Сан-Франциско грав у 2013 році. Однак тоді Форті Найнерс поступилися Балтімор Рейвенс. Всього на рахунку Сан-Франциско п’ять перемог у фінальній грі NFL.

Цікаво, що Канзас-Сіті грав в першому в історії Супербоулі, який відбувся у 1967 році. Тоді Чіфс поступився Грін-Бей Пекерс.

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Майбутній розіграш Супербоулу стане 54-м в історії NFL. Фінальна гра відбудеться в ніч з 2-го на 3-є лютого у Майямі на арені Hard Rock Stadium яка вміщує 65 тис. глядачів.

Раніше стало відомо, що у перерві матчу за Супербоул виступлять Дженніфер Лопес та Шакіра.