Праздновал, как король! Квотербек закурил сигару на стадионе после победы в студенческой лиге

В финале национального студенческого чемпионата LSU Тайгерс из университета штата Луизиана обыграли команду Клемсон Тайгерс из университета Клемсон со счетом 42:25. Финал прошел в Новом Орлеане на 74 тыс. стадионе Мерседес-Бенц Супердом.

Это первая за 12 лет победа в чемпионате для LSU Тайгерс. Однако ее чуть не запятнало поведение футболистов Тайгерс после триумфа.

После вручения трофея игроки и сотрудники клуба покинули поле и продолжили праздновать в раздевалке, куда внезапно зашел офицер полиции и застал нескольких игроков за сигарами.

Офицер отметил, что в помещении курить сигары запрещено. Сначала игроки Тайгерс подумали, что их разыгрывают, но вскоре поняли, что полицейский может их арестовать. В итоге футболисты ограничились предупреждением и продолжили торжества.

Особое внимание СМИ было приковано к лидеру команды, квотербеку Джо Бэрроу. Игрок вышел из раздевалки с сигарой, открыто курил в коридорах арены и направился с сигарой на пресс-конференцию.

