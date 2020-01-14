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Факты / Спорт

Праздновал, как король! Квотербек закурил сигару на стадионе после победы в студенческой лиге

В финале национального студенческого чемпионата LSU Тайгерс из университета штата Луизиана обыграли команду Клемсон Тайгерс из университета Клемсон со счетом 42:25. Финал прошел в Новом Орлеане на 74 тыс. стадионе Мерседес-Бенц Супердом.

Это первая за 12 лет победа в чемпионате для LSU Тайгерс. Однако ее чуть не запятнало поведение футболистов Тайгерс после триумфа.

После вручения трофея игроки и сотрудники клуба покинули поле и продолжили праздновать в раздевалке, куда внезапно зашел офицер полиции и застал нескольких игроков за сигарами.

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Офицер отметил, что в помещении курить сигары запрещено. Сначала игроки Тайгерс подумали, что их разыгрывают, но вскоре поняли, что полицейский может их арестовать. В итоге футболисты ограничились предупреждением и продолжили торжества.

Особое внимание СМИ было приковано к лидеру команды, квотербеку Джо Бэрроу. Игрок вышел из раздевалки с сигарой, открыто курил в коридорах арены и направился с сигарой на пресс-конференцию.

В соцсетях Бэрроу сравнили с Леном Доусоном. В 1967 году в перерыве Супербоула было сделано фото, где квотербек курил сигарету в раздевалке.

Согласно законодательству штата Луизиана, курение разрешено лицам, достигшим 18 лет.

К слову, болельщикам клубов-аутсайдеров НФЛ могут разрешить употребление марихуаны.

Источник: USA Today

Фото: Getty Images

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