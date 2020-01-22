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Факты / Спорт

Лацио сложил полномочия обладателя Кубка Италии, уступив Наполи

Наполи встречался с Лацио в рамках четвертьфинального матча Куба Италии сезона 2019/20. Встреча прошла на стадионе Сан-Паоло в Неаполе и завершилась в пользу подопечных Дженнаро Гаттузо со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил форвард Наполи Лоренцо Инсинье уже на второй минуте первого тайма.

На 10-й минуте футболисты Лацио заработали пенальти, однако Чиро Иммобиле не смог его реализовать. Еще через 15 минут бьянкоселести остались в меньшинстве. Лукас Лейва за минуту получил две желтых карточки – первую за грубую игру, а вторую за неспортивное поведение.

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Также в первом тайме арбитр удалил защитника Наполи Эльсеида Хисая. Второй тайм матча прошел без голов.

Таким образом Лацио слагает свои полномочия действующего обладателя трофея, а Наполи за выход в финал поспорит с победителем пары Интер – Фиорентина (29 января).

Напомним, владелец Лацио Клаудио Лотито решил наказать фанатов команды из нацистские приветствия в игре против французского Ренна в Лиге Европы, за которые УЕФА наказал римский клуб матчем без зрителем против Селтика в ЛЕ.

Фото: Dreamstime

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