Я слишком стар для этого: Клопп рассказал о костюмах и соцсетях

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп в интервью каналу Sky Sports рассказал, почему не любит носить костюмы, не пользуется соцсетями и что лучше в том, чтобы быть тренером.

Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы уверенно идут к своему первому титулу за 30 лет в АПЛ. На вопрос, что ему больше нравится в тренерстве, Клопп ответил:

— Вау! Деньги? (Смеется) Это работает в футболе, очевидно, что я люблю это, с первого дня моей работы. Мне даже нравилось, когда я только начинал свою карьеру и меня никто не знал. Это были действительно хорошие времена. На самом деле, бывать ежедневно с игроками мирового класса, видеть их на тренировке, пытаться им помочь стать еще лучше – это большая, большая радость.

Также Клопп рассказал, почему он предпочитает спортивную одежду, а не классические костюмы.

— Мне это не нравится. Я могу надеть костюм в нужный момент, не нужно это воспринимать как неуважение. Знаю, что в Англии люди часто носят костюмы и все такое. Но у меня нет времени думать о том, что одеть перед игрой. Мне это все не интересно. Меня больше волнует игра и все, что к ней относится, – сказал Клопп.

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Также немец объяснил, почему не пользуется социальными сетями.

— Я их не понимаю. Зачем вообще ими заниматься? Может, когда-то и создам страницу, но не представляю подобное сейчас. Я не знаю, зачем нужно рассказывать посторонним людям, что хорошо, а что плохо. Возможно, это проблема моего поколения. Я слишком стар для такого, – добавил Клопп.

Напомним, в матче 23-го тура Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед на Энфилде благодаря голам Ван Дейка и Салаха.