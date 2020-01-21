После матча 23-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед защитник Ливерпуля Деян Ловрен решил поздравить своего друга и одноклубника Мохаммеда Салаха с забитым голом в ворота красных дьяволов.
Хорватский защитник написал текстовое сообщение WhatsApp египтянину: Браво, брат и добавил смайлики.
В ответ Салах прислал Ловрен фото с голым торсом во время празднования забитого гола. В следующем сообщении Мохаммед написал: Спасибо.
Ловрен не понял такого содержания сообщения и спросил: Что ты хочешь сказать?. На что Салах ответил: Нет, ничего! Я отправил его по ошибке.
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Деяну оказалось мало одних смайликов в ответ на ошибочное сообщение, поэтому хорват заскринил переписку с египтянином и выложил ее в Instagram.
— Что Салах имел в виду? Он сильный? У него отличное тело? Мышцы? Гол? Это не имеет значения, это была просто ошибка. Замечательная работа сегодня, – написал Ловрен под постом.
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What the writer wanted to say That he is strong? Body fat? Muscles? Goal? Never mind it was only a “mistake”. Well done boys today
Пост Ловрен собрал более 345 тыс. лайков и почти 3 тыс. комментариев.
Напомним, в матче 23-го тура Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед на Энфилде благодаря голам Ван Дейка и Салаха.