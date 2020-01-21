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Факты / Спорт

Салах случайно отправил одноклубнику свой голый торс, тот слил переписку

После матча 23-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед защитник Ливерпуля Деян Ловрен решил поздравить своего друга и одноклубника Мохаммеда Салаха с забитым голом в ворота красных дьяволов.

Хорватский защитник написал текстовое сообщение WhatsApp египтянину: Браво, брат и добавил смайлики.

В ответ Салах прислал Ловрен фото с голым торсом во время празднования забитого гола. В следующем сообщении Мохаммед написал: Спасибо.

Ловрен не понял такого содержания сообщения и спросил: Что ты хочешь сказать?. На что Салах ответил: Нет, ничего! Я отправил его по ошибке.

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Деяну оказалось мало одних смайликов в ответ на ошибочное сообщение, поэтому хорват заскринил переписку с египтянином и выложил ее в Instagram.

— Что Салах имел в виду? Он сильный? У него отличное тело? Мышцы? Гол? Это не имеет значения, это была просто ошибка. Замечательная работа сегодня, – написал Ловрен под постом.

 

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What the writer wanted to say  That he is strong? Body fat? Muscles? Goal? Never mind it was only a “mistake”. Well done boys today

Допис, поширений Dejan Lovren (@dejanlovren06)

Пост Ловрен собрал более 345 тыс. лайков и почти 3 тыс. комментариев.

Напомним, в матче 23-го тура Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед на Энфилде благодаря голам Ван Дейка и Салаха.

Фото: Dreamstime

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