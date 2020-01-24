Наставник лондонского Арсенала Микель Артета на пресс-конференции перед матчем 1/16 Кубка Англии против Борнмута ответил на вопросы журналистов.

В частности СМИ интересовал вопрос трансферной политики канониров и шансы на переход защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко.

— Я не собираюсь публично обсуждать слухи. Когда у нас появляются новости, мы о них вам рассказываем. Мы рассматриваем различные позиции, которые требуют усиления. На данный момент ситуация 50 на 50, так как это трансферное окно очень и очень сложное. Я только хочу, чтобы к нам присоединился кто-то, кто действительно сможет улучшить наш уровень, – сказал Артета.

Ранее стало известно, что донецкий Шахтер оценил Матвиенко в 30 млн фунтов. Однако лондонский клуб не готов платить такую ​​сумму сразу и готов арендовать футболиста до конца сезона с обязательным правом выкупа за 22 млн фунтов.

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Нынешний контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Ранее агент Матвиенко подтвердил ход переговоров с лондонским Арсеналом о переходе украинца.

Источник: Arsenal, Evening Standard