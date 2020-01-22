Арсенал хочет оформить переход Матвиенко до февраля – агент

Агент украинского футболиста донецкого Шахтера Николая Матвиенко Юрий Данченко рассказал о ходе переговоров с лондонским Арсеналом по трансферу игрока.
— В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями Арсенала, проводим встречи. Доверенные лица канониров уже связывались с Шахтером, и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными. Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но Арсенал хочет совершить сделку до 1-го февраля – в нынешнее трансферное окно, – отметил Данченко.
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О других деталях возможного трансфера и сумму перехода Данченко не рассказывает.
В текущем сезоне 23-летний Матвиенко забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 21-м матче.
Напомним, 20 декабря лондонский Арсенал возглавил бывший ассистент Хосепа Гвардиолы Микель Артета.
Фото: FC Shakhtar
Источник: Zbirna.com