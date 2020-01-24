Вулверхэмптон принимал Ливерпуль в рамках матча 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Вулвергемптоне на стадионе Молинью и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче на восьмой минуте открыл Джордан Хендерсон после паса от Трента Александера-Арнольда, но в начале второго тайма Адама Траоре отпасовал на Рауля Хименеса, который восстановил равновесие в матче.

Победу подопечным Юргена Клоппа принес гол Роберто Фирмино после красиво разыгранной комбинации от Салаха и Хендерсона.

Таким образом красные продолжили свою беспроигрышную серию в АПЛ до 40 матчей. По этому показателю они сравнялись с Челси, который в сезоне 2004/05 не проиграл столько же матчей.

Читайте: Я слишком стар для этого: Клопп рассказал о костюмах и соцсетях

Лидером по самой длинной беспроигрышной серией в АПЛ является лондонский Арсенал – 49 матчей в сезоне 2003/04. На второй строчке идет Ноттингем Форест (42 матча в сезоне 1977/78).

После 24-х туров Ливерпуль продолжает единолично лидировать в таблице, имея в активе 67 очков и одну игру в запасе. Вулверхэмптон (34) идет седьмым.

К слову, футболисты лондонского Тоттенхэма в пух и прах раскритиковали тренировки Жозе Моуринью, назвав их скучными и старомодными.