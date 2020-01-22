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Факты / Спорт

Скучные и старомодные: футболисты Тоттенхэма разгромили тренировки Моуринью

Футболисты Тоттенхэм Хотспур считают, что с приходом португальского наставника Жозе Моуринью команда начала регрессировать.

Игроки считают занятия 56-летнего португальца скучные и старомодные, в отличие от занятий бывшего тренера шпор Почеттино.

Моуринью делает большой акцент на длинные забросы вперед, а футболисты называют подобную тактику уровнем команд из низших лиг.

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Даже те футболисты, которые сначала очень радовались приходу в команду Жозе, теперь разочаровались в его работе.

В АПЛ Тоттенхэм не может победить уже четыре матча подряд – две ничьи и два поражения. Подопечные Моуринью пока занимают восьмую позицию в турнирной таблице, но могут улучшить свое положение после матча против аутсайдера чемпионата Аанглии – Норвич Сити.

Напомним, в матче 22-го тура АПЛ Тоттенхэм минимально уступил Ливерпулю.

Фото: Tottenham Hotspur

Источник: The Sun

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