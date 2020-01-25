Матч 19-го тура чемпионата Германии между Боруссией Дортмунд и Кельном завершился победой Боруссии со счетом 5:1.

Геррейру уже на первой минуте встречи открыл счет. До перерыва Ройс удвоил преимущество, а в начале второй половины забитым мячом отметился Санчо. Марк Ут один гол отыграл.

На 65-й минуте на поле появился новичок Боруссии Эрлинг Холанд и уже через 12 минут отличился голом. Прошло еще десять минут, как норвежский форвард оформил дубль и установил на табло счет 5:1.

Голы: Геррейру 1, Ройс 29 Санчо 48, Вт 64, Холанд 77, Холанд 87.

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К слову, на счету Холанда уже пять голов в двух стартовых матчах за Боруссию Дортмунд.

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Фото: Borussia Dortmund