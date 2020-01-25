Валенсия принимала каталонскую Барселону в рамках матча 21-го тура испанской Примеры. Встреча прошла на стадионе Месталья в Валенсии и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.

В первом тайме форвард летучих мышей Макси Гомес мог открывать счет в матче, однако не смог переиграть вратаря с пенальти. После перерыва каталонцы забили, однако в собственные ворота – автогол на счету Жорди Альбы.

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На 77-й минуте Макси Гомес реабилитировался за нереализованное пенальти. Уругваец у края штрафной принял классную подачу и в одно касание закрутил мяч в правый угол ворот.

#ValenciaBarca 0-0 ARRANCA LA SEGUNDA MITAD !!! A POR TODAS! #AmuntValencia pic.twitter.com/4HJgQ6ZqrP — Valencia CF (@valenciacf) January 25, 2020

После 21-го тура Барселона продолжает пока лидировать в таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 пункта. Сместить с лидерской позиции блаугранас завтра попытается мадридский Реал, у которого игра с Вальядолидом. Валенсия (34) благодаря победе поднялась на пятую строчку.

Напомним, перед матчем Валенсия – Барселона фанаты превратили окрестности Месталье в место боевых действий.