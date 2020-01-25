В 21-м туре испанской Примеры Валенсия на своем поле принимает каталонскую Барселону.

Перед матчем в окрестностях стадиона Месталья ультрас испанских грандов устроили разборки. Фанаты бросали стулья и файеры, а также били друг друга всем, что попадалось под руку.

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В разборки вмешалась местная полиция и сумела разогнать нарушителей, однако буйные болельщики успели напугать местных жителей.

Valencia.

Batalla campal de Boixos Nois contra Yomus en el Valencia-BARCELONA. pic.twitter.com/E2wQD0OK2b — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) January 25, 2020

Batalla campal entre ultras de Valencia y Barcelona en los alrededores de Mestalla hoy.

IG elias_muñoz_oficial pic.twitter.com/liNeMKMTgN — The Tifo Show! (@Ultramaniaticos) January 25, 2020

Перед матчем против Барселоны Валенсия имела в своем активе 31 очко и занимала седьмую строчку в таблице Примеры, каталонцы шли на первой строчке, имея в активе 43 пункта.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Италии насмерть сбили фаната. В авто находились ультрас его принципиальной команды. В результате инцидента полиция арестовала 25 человек.