В 21-м туре испанской Примеры Валенсия на своем поле принимает каталонскую Барселону.
Перед матчем в окрестностях стадиона Месталья ультрас испанских грандов устроили разборки. Фанаты бросали стулья и файеры, а также били друг друга всем, что попадалось под руку.
Читайте: Челси разочаровался в голкипера, которого купил за €80 млн – The Times
В разборки вмешалась местная полиция и сумела разогнать нарушителей, однако буйные болельщики успели напугать местных жителей.
Valencia.
Batalla campal de Boixos Nois contra Yomus en el Valencia-BARCELONA. pic.twitter.com/E2wQD0OK2b
— Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) January 25, 2020
Batalla campal entre ultras de Valencia y Barcelona en los alrededores de Mestalla hoy.
IG elias_muñoz_oficial pic.twitter.com/liNeMKMTgN
— The Tifo Show! (@Ultramaniaticos) January 25, 2020
Перед матчем против Барселоны Валенсия имела в своем активе 31 очко и занимала седьмую строчку в таблице Примеры, каталонцы шли на первой строчке, имея в активе 43 пункта.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Италии насмерть сбили фаната. В авто находились ультрас его принципиальной команды. В результате инцидента полиция арестовала 25 человек.