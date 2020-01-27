Леброн Джеймс расплакался после новости о гибели Брайанта

Игрока Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса заметили в подавленном состоянии после новости о гибели легенды НБА и Лейкерс Коби Брайанта.
Леброн Джеймс со слезами на глазах вышел из самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что убитый горем баскетболист обнял несколько человек и ходил с опущенной головой.
LeBron James. 😢 pic.twitter.com/4g9zD2EQ2p
— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) January 26, 2020
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Джеймс только что приземлился со своими сокомандниками после игры в родном городе Брайана Филадельфии, где Леброн обошел легендарного Коби по набранным очкам и стал третьим в рейтинге бомбардиров в истории НБА.
Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января.