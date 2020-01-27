Леброн Джеймс розплакався після новини про загибель Брайанта

Гравця Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса помітили у пригніченому стані після новини про загибель легенди НБА та Лейкерс Кобі Брайанта.
Леброн Джеймс зі сльозами на очах вийшов із літака в аеропорту Лос-Анджелеса. На кадрах видно, що убитий горем баскетболіст обійняв кількох людей і ходив з опущеною головою.
LeBron James. 😢 pic.twitter.com/4g9zD2EQ2p
— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) January 26, 2020
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Джеймс щойно приземлився зі своїми співкомандниками після гри в рідному місті Брайана Філадельфії, де Леброн обійшов легендарного Кобі за набраними очками та став третім у рейтингу бомбардирів в історії НБА.
Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня.