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Факти / Спорт

Леброн Джеймс розплакався після новини про загибель Брайанта

Гравця Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса помітили у пригніченому стані після новини про загибель легенди НБА та Лейкерс Кобі Брайанта.

Леброн Джеймс зі сльозами на очах вийшов із літака в аеропорту Лос-Анджелеса. На кадрах видно, що убитий горем баскетболіст обійняв кількох людей і ходив з опущеною головою.

Читайте: Відео з місця аварії вертольота з Кобі Брайантом

Джеймс щойно приземлився зі своїми співкомандниками після гри в рідному місті Брайана Філадельфії, де Леброн обійшов легендарного Кобі за набраними очками та став третім у рейтингу бомбардирів в історії НБА.

Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня.

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