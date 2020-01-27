Реал Мадрид впервые за 100 дней возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

Мадридский Реал в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл Вальядолид. Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе Хосе Соррилья и завершилась минимальной победой подопечных Зинедина Зидана со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече забил Начо на 78-й минуте после паса от Тони Крооса.
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Эта победа позволила сливочным единолично возглавить турнирную таблицу Примеры впервые за 100 дней. В активе галактикос пока 46 пунктов, а ближайший преследователь – каталонская Барселона отстает на три очка.
Напомним, в 21 туре каталонцы на выезде сенсационно проиграли Валенсии. Летучие мыши в родных стенах не позволили расписаться Месси и компании в сетке собственных ворот и одержали победу с уверенным счетом.
В следующем туре Реал встретится с мадридским Атлетико. Матч пройдет на Сантьяго Бернабеу 1 февраля.
Фото: FC Real Madrid