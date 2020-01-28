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Факты / Спорт

Арсенал и Шахтер согласовали трансфер Матвиенко – СМИ

Шахтер и Арсенал уладили все детали возможного трансфера защитника сборной Украины Николая Матвиенко.

Теперь решающее слово за канонирами, которые пока не могут решить, кому отдать предпочтение: украинцу или испанскому защитнику Пабло Мари. Сейчас футболист Фламенго, который побывал уже в Лондоне, находится в Бразилии.

Арсенал и бразильский гранд пока не пришли к согласию относительно условий его трансфера. Бразильцы настаивают на немедленном выкупе игрока, а англичане хотят оформить аренду футболиста до конца сезона с правом возможной покупки.

Читайте: Артета рассказал о шансах подписать Матвиенко

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят арендовать Матвиенко до конца сезона с обязательным правом выкупа за 22 млн фунтов.

Нынешний контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Агент украинца Юрий Данченко ранее рассказал о ходе переговоров с лондонским Арсеналом по трансферу Матвиенко.

Источник: zbirna.com

Фото: FC Shakhtar

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