Хавбек Кристиан Эриксен стал игроком миланского Интера. Контракт с 27-летним датским защитником итальянский клуб подписал до июня 2023 года.
Сумма трансфера футболиста остается неизвестной, но ранее сообщалось, что Интер заплатит лондонском Тоттенхэму €15 млн и еще €5 млн в качестве бонуса.
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В нынешнем сезоне датчанин сыграл 28 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.
| FOTO@ChrisEriksen8 #WelcomeChristian #NotForEveryone pic.twitter.com/CTj9NeRBH9
— Inter (@Inter) January 28, 2020
Всего за шпор Эриксен провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов. В составе лондонского клуба датчанин добрался до финала Лиги чемпионов, где шпоры уступили Ливерпулю.
Сейчас Интер занимает второе место в Серии А, отставая от лидера Ювентуса на три очка.
Ранее Факты ICTV писали, что Реал Мадрид впервые за 100 дней возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.
Источник: Inter
Фото: Inter