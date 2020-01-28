Хавбек Кристиан Эриксен стал игроком миланского Интера. Контракт с 27-летним датским защитником итальянский клуб подписал до июня 2023 года.

Сумма трансфера футболиста остается неизвестной, но ранее сообщалось, что Интер заплатит лондонском Тоттенхэму €15 млн и еще €5 млн в качестве бонуса.

Читайте: Арсенал и Шахтер согласовали трансфер Матвиенко – СМИ

В нынешнем сезоне датчанин сыграл 28 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Всего за шпор Эриксен провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов. В составе лондонского клуба датчанин добрался до финала Лиги чемпионов, где шпоры уступили Ливерпулю.

Сейчас Интер занимает второе место в Серии А, отставая от лидера Ювентуса на три очка.

Ранее Факты ICTV писали, что Реал Мадрид впервые за 100 дней возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

Источник: Inter

Фото: Inter