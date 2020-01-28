Начинаю снова плакать: Леброн Джеймс написал пост в память о Брайанте

Игрок Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс написал прощальные слова в адрес погибшей в авиакатастрофе легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны.

– Пытаюсь что-то написать для этого поста, но каждый раз, когда я пытаюсь, я начинаю снова плакать, просто думая о тебе, племяннице Джиджи и о дружбе/связи/ братстве, которые у нас были! Я буквально только что слышал твой голос в воскресенье утром перед тем, как покинуть Филадельфию, чтобы вернуться в Лос-Анджелес. Не думал, что это будет последним разговором.

Я с разбитым сердцем и опустошень, мой брат! Мужик, я люблю тебя, большой братан. Мое сердце переходит к Ванессе и детям. Ты так много значишь для нас всех, особенно Лейерс, и на мне лежит ответственность продолжать в том же духе.

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Пожалуйста, дай мне силу с небес и следи за мной! Я хочу сказать гораздо больше, но просто не могу прямо сейчас, потому что не могу пройти через это! Пока мы не встретимся снова, мой брат! – написав Джеймс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LeBron James (@kingjames) 27 Янв 2020 в 6:43 PST

Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января.