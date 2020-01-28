Починаю знову плакати: Леброн Джеймс написав пост у пам’ять про Брайанта

Гравець Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс написав прощальні слова на адресу загиблої в авіакатастрофі легенди НБА Кобі Брайанта та його дочки Джіанни.

– Намагаюся щось написати для цього поста, але щоразу, коли я намагаюся, я починаю знову плакати, просто думаючи про тебе, племінницю Джіджі і про дружбу/зв’язок/братерство, які у нас були! Я буквально щойно чув твій голос у неділю вранці перед тим, як залишити Філадельфію, щоб повернутися до Лос-Анджелеса. Не думав, що це буде остання розмова.

Я з розбитим серцем і спустошений, мій брате! Чоловіче, я люблю тебе, великий брате. Моє серце переходить до Ванесси та дітей. Ти так багато значиш для нас усіх, особливо Лейерс, і на мені лежить відповідальність продовжувати в тому ж дусі.

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Будь ласка, дай мені силу з небес і стеж за мною! Я хочу сказати набагато більше, але просто не можу прямо зараз, тому що не можу пройти через це! Поки ми не зустрінемося знову, мій брат! – написав Джеймс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LeBron James (@kingjames) 27 Янв 2020 в 6:43 PST

Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня.