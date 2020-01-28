Спортсменка доказала, что допинг к ней попал после контакта с мужчиной

Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант, которая в августе 2019 провалила допинг-тест, доказала, что запрещенное вещество лигандрол попало в ее организм после контакта с бойфрендом.

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу перед стартом чемпионата мира в гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Венгрии. Венсан-Лапуант изначально отрицала свою вину и не признавала, что пошла на употребление допинга сознательно.

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Спортсменка заявила, что все произошло во время интенсивного обмена жидкостями с ее бывшим парнем.

Анализ волос парня подтвердил наличие лигандрола в его организме. Также он признался, что употреблял другой запрещенный препарат – SR9011.

Таким образом, канадская спортсменка сможет поехать на Олимпийские игры в Токио.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская легкоатлетка Екатерина Табашник дисквалифицирована за употребление допинга.

Источник: Yahoo

Фото: Laurence Vincent Lapointe