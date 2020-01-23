Украинская легкоатлетка Табашник дисквалифицирована за допинг

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, которая выступает в прыжках в высоту, получила дисквалификацию на 19 месяцев за употребление допинга.

В пробе 25-летней спортсменки обнаружили запрещенный препарат гидрохлоротиазид.

Все результаты Табашник, начиная с 28 марта 2019 года, аннулированы. Также от 28 марта прошлого года начинается срок дисквалификации.

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Екатерина Табашник является чемпионкой Европы в 2013 году среди юниоров. Также в ее активе четвертое место на взрослом чемпионате Европы 2019 в помещении. Личный рекорд украинки – 1,96 м.

Ранее Факты ICTV писали, что WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.

Фото: Kateryna Tabashnyk

Источник: Athletics Integrity Unit