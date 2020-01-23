PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Украинская легкоатлетка Табашник дисквалифицирована за допинг

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, которая выступает в прыжках в высоту, получила дисквалификацию на 19 месяцев за употребление допинга.

В пробе 25-летней спортсменки обнаружили запрещенный препарат гидрохлоротиазид.

Все результаты Табашник, начиная с 28 марта 2019 года, аннулированы. Также от 28 марта прошлого года начинается срок дисквалификации.

Читайте: Олимпийский чемпион украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг

Екатерина Табашник является чемпионкой Европы в 2013 году среди юниоров. Также в ее активе четвертое место на взрослом чемпионате Европы 2019 в помещении. Личный рекорд украинки – 1,96 м.

Ранее Факты ICTV писали, что WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.

Фото: Kateryna Tabashnyk

Источник: Athletics Integrity Unit

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка