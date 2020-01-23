WADA запускает новый модуль системы ADAMS для усиления контроля допинг-тестов

WADA объявило о запуске нового центра тестирования, который является модулем ADAMS. Его цель помочь усилить контроль за проведением тестов спортсменов международными антидопинговыми организациями.

Новый модуль заменит версию ADAMS Classic TDP, которая работает уже несколько лет и нуждается в модернизации.

— WADA уверено, что ее новый центр тестирования поможет укрепить программы допинг-контроля во всем мире. Этот новый модуль является частью проекта ADAMS Next Gen, который можно назвать одним из стратегических приоритетов WADA. Он предусматривает полное перестроение системы ADAMS, – сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Также отмечается, что обновленный модуль улучшит целостность и точность передаваемых данных в системе ADAMS. Он уменьшит человеческий фактор, что приведет к сокращению числа ошибок и при этом обеспечит увеличение скорости передачи отчетов.

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ADAMS – это система антидопингового администрирования и менеджмента, которая является одним из главных инструментов WADA в борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, которая находиться в интернете. Все спортсмены, входящие в национальную и международную федерации, должны заполнять информацию в системе о своем местонахождении. Эта информация необходима допинг-офицерам, чтобы они могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

Напомним, WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.

Источник: WADA