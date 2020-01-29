В матче 18-го тура чемпионата Англии Вест Хэм встретился с Ливерпулем в Лондоне на стадионе Олимпийский.
Вест Хэм: Фабиански, Масуаку, Крессвел, Огбонна, Диоп, Нгакия, Ноубл, Райс, Снодграсс, Лансини, Аллер
Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Ориги, Фирмино
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Первый гол в ворота Вест Хэм забил Мохаммед Салах на 35 минуте поединка, а 52-й Окслейд-Чемберле.
GOOOOOOOOOOALLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/thqfM68h1q
— Liverpool FC (@LFC) January 29, 2020
Интересно, что болельщики Вест Хэма начали покидать трибуны еще до окончания матча.
Ранее Факты ICTV писали, что в матче 23-го тура Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед на Энфилде благодаря голам Ван Дейка и Салаха.