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Факты / Спорт

Ливерпуль уверенно обыграл Вест Хэм

В матче 18-го тура чемпионата Англии Вест Хэм встретился с Ливерпулем в Лондоне на стадионе Олимпийский.

Вест Хэм: Фабиански, Масуаку, Крессвел, Огбонна, Диоп, Нгакия, Ноубл, Райс, Снодграсс, Лансини, Аллер

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Ориги, Фирмино

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Первый гол в ворота Вест Хэм забил Мохаммед Салах на 35 минуте поединка, а 52-й Окслейд-Чемберле.

Интересно, что болельщики Вест Хэма начали покидать  трибуны еще до окончания матча.

Ранее Факты ICTV писали, что в матче 23-го тура Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед на Энфилде благодаря голам Ван Дейка и Салаха.

Фото: Dreamstime

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