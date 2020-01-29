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Факты / Спорт

Манчестер Сити уступил МЮ, но прошел в финал Кубка лиги

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед встречались в рамках второго полуфинального матча Кубка английской лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась со счетом 0:1 в пользу Манчестер Юнайтед.

Счет в матче открыл Неманья Матич на 35-ой минуте матча. На 76-ой минуте он получил красную карточку, поэтому команда осталась в меньшинстве.

Футболисты Манчестер Сити в матче не отличились забитыми голами.

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Напомним, в первом матче на Олд Траффорд победу со счетом 3:1 праздновали Манчестер Сити. Поэтому в финал по сумме двух матчей вышли подопечные Хосепа Гвардиолы, которые сыграют с Астон Виллой.

Решающий матч Кубка английской лиги состоится 1 марта 2020 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голам Ван Дейка и Салаха.

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