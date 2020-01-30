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Факты / Спорт

Размер суммарных ставок на Супербоул может приблизиться к $7 млрд

На финальный матч за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги в этом году сделает ставки каждый десятый американец, а это примерно 26 млн человек.

В исследовании Американской Ассоциации Азартных игр (АААИ) говорится, что ориентировочная сумма ставок достигнет $6,8 млрд.

По сравнению с прошлым годом, число американцев, которые поставили деньги на матч Супербоул увеличилась на 3 млн.

Читайте: Канзас-Сити Чифс — Сан-Франциско Форти Найнерс: прогноз букмекеров на Супербоул

В исследовании принимают во внимание только легальные ставки в официальных конторах, а также дружеские пари на деньги.

В опросе АААИ приняли участие 2200 взрослых американцев. 52% американцев поставили деньги на Чифс. В среднем гражданин США готов поставить на Супербоул от $25 до $50.

Матч за Супербоул состоится в ночь со 2-го на 3-е февраля в Майами на арене Hard Rock Stadium. В финальном матче встретятся Канзас Сити-Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Шакира готовится к выступлению вместе с Дженнифер Лопес в перерыве финального матча НФЛ – Супербоула.

Фото: Dreamstime

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