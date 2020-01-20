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Факты / Спорт

Как Шакира привела себя в форму для выступления на Супербоуле – диета певицы

Подруга защитника каталонской Барселоны Жерара Пике Шакира готовится к выступлению вместе с Дженнифер Лопес в перерыве финального матча NFL – Супербоул.

К выступлению колумбийская певица готовится со своим тренером Анной Кайзер, которая также работает с актрисами Джессикой Альбой, Кейт Хадсон, Мирандой Керр и некоторыми моделями Victoria’s Secret.

 

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Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Особенностью тренировок Шакиры с Анной певица называет то, что она составляет график на основе выступлений и записи песен. Также Анна включает в тренировки танцы.

 

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Допис, поширений Shakira (@shakira)

Сейчас певица тренируется шесть раз в неделю и строго придерживается диеты, чтобы подойти к дуэту с Дженнифер Лопес в максимально хорошей форме. Кроме элементов танцев тренировки включают в себя кардио, йогу и пилатес, что позволяет одновременно работать всем группам мышц.

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Наибольшие изменения претерпел ежедневный рацион Шакиры. Он с низким содержанием сахара и без молочных продуктов, но в нем много овощей и рыбы. Приемы пищи расписаны с интервалом в 3:00 небольшими порциями, ведь именно там можно чувствовать себя сытым в течение дня.

Меню Шакиры

  • Завтрак: Вареные яйца, авокадо и помидоры, заправленные солью и оливковым маслом.
  • Перекус: Ягодный смузи с растительным протеином и свежей зеленью.
  • Обед: Запеченная рыба со свежими овощами или салат из разноцветных овощей.
  • Перекус: Суп из артишоков или салат из свежих овощей с солью и лимонным соком, который можно использовать, как заправку.
  • Ужин: Свиные отбивные, овощи и темный шоколад без сахара на десерт.

Матч за Супербоул состоится в ночь со 2-го на третье февраля во США. В финальной игре впервые за 50 лет сыграет Канзас-Сити Чифс, а соперником станет пятикратный победитель Супербоула Сан-Франциско Форти Найнерс.

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