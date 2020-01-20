Подруга защитника каталонской Барселоны Жерара Пике Шакира готовится к выступлению вместе с Дженнифер Лопес в перерыве финального матча NFL – Супербоул.
К выступлению колумбийская певица готовится со своим тренером Анной Кайзер, которая также работает с актрисами Джессикой Альбой, Кейт Хадсон, Мирандой Керр и некоторыми моделями Victoria’s Secret.
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Особенностью тренировок Шакиры с Анной певица называет то, что она составляет график на основе выступлений и записи песен. Также Анна включает в тренировки танцы.
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Сейчас певица тренируется шесть раз в неделю и строго придерживается диеты, чтобы подойти к дуэту с Дженнифер Лопес в максимально хорошей форме. Кроме элементов танцев тренировки включают в себя кардио, йогу и пилатес, что позволяет одновременно работать всем группам мышц.
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Наибольшие изменения претерпел ежедневный рацион Шакиры. Он с низким содержанием сахара и без молочных продуктов, но в нем много овощей и рыбы. Приемы пищи расписаны с интервалом в 3:00 небольшими порциями, ведь именно там можно чувствовать себя сытым в течение дня.
Меню Шакиры
- Завтрак: Вареные яйца, авокадо и помидоры, заправленные солью и оливковым маслом.
- Перекус: Ягодный смузи с растительным протеином и свежей зеленью.
- Обед: Запеченная рыба со свежими овощами или салат из разноцветных овощей.
- Перекус: Суп из артишоков или салат из свежих овощей с солью и лимонным соком, который можно использовать, как заправку.
- Ужин: Свиные отбивные, овощи и темный шоколад без сахара на десерт.
Матч за Супербоул состоится в ночь со 2-го на третье февраля во США. В финальной игре впервые за 50 лет сыграет Канзас-Сити Чифс, а соперником станет пятикратный победитель Супербоула Сан-Франциско Форти Найнерс.