На фінальний матч за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги цьогоріч зробить ставки кожен десятий американець, а це приблизно 26 млн чоловік.

В дослідженні Американської Асоціації Азартних ігор (АААІ) йдеться, що орієнтовна сума ставок сягне $6,8 млрд.

У порівнянні з минулим роком, кількість американців, які поставили гроші на матч Супербоула збільшилася на 3 млн.

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У дослідженні беруть до уваги лише легальні ставки в офіційних конторах, а також дружні парі на гроші.

В опитуванні АААІ взяли участь 2200 дорослих американців. 52% американців поставили гроші на Чіфс. В середньому, громадянин США готовий поставити на Супербоул від $25 до $50.

Матч за Супербоул відбудеться в ніч з 2-го на 3-є лютого у Маямі на арені Hard Rock Stadium. У фінальному матчі зустрінуться Канзас Сіті-Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

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