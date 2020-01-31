Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) временно запретит использование новых технологий в производстве обуви.

Запрет будет длится с 31 января 2020 до завершения Олимпийских игр в Токио.

Причиной запрета стало использование атлетами кроссовок Nike Vaporfly.

По данным статистического исследования, их владельцы получили преимущество – в среднем они развивают скорость на 4% быстрее, чем в другой обуви.

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В будущем World Athletics, скорее всего, введет более четкий регламент легкоатлетического обуви. Также компаниям придется подавать прототипы для утверждения новых моделей Международной легкоатлетической ассоциацией и получить одобрение.

Стоит отметить, что World Athletics запрещают использовать кроссовки на пружине – в Nike Vaporfly их нет.

В кроссовках Nike Vaporfly кениец Элиаде Кипчоге неофициально побил мировой рекорд в марафоне в Берлине, установив время 2 часа 1 минута 39 секунд. Его соотечественница Бригит Косгей в версии кроссовок Nike ZoomX Vaporfly NEXT% побила рекорд среди женщин.

Ранее Факты ICTV писали, что Усэйн Болт выпустил совместный трек с регги-группой Ultimate Rejects.

Фото: Nike