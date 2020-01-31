Міжнародна федерація легкоатлетичних асоціацій (World Athletics) тимчасово заборонить використання нових технологій у виробництві взуття.

Заборона триватиме з 31 січня 2020 року до завершення Олімпійських ігор у Токіо.

Причиною заборони стало використання атлетами кросівок Nike Vaporfly.

За даними статистичного дослідження, їхні власники отримали перевагу – в середньому вони розвивають швидкість на 4% швидше, аніж в іншому взутті.

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У майбутньому World Athletics, швидше за все, запровадить більш чіткий регламент щодо легкоатлетичного взуття. Також компаніям доведеться подавати прототипи для затвердження нових моделей Міжнародною легкоатлетичною асоціацією і отримати схвалення.

Варто відзначити, що World Athletics забороняють використовувати кросівки на пружині – у Nike Vaporfly їх немає.

У кросівках Nike Vaporfly кенієць Еліаде Кіпчоге неофіційно побив світовий рекорд в марафоні в Берліні, встановивши час 2 години 1 хвилина 39 секунд. Його співвітчизниця Брігіт Косгей у версії кросівок Nike ZoomX Vaporfly NEXT% побила рекорд серед жінок.

Раніше Факти ICTV писали, що Усейн Болт випустив спільний трек з реггі-гуртом Ultimate Rejects.

Фото: Nike