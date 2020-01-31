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Факты / Спорт

Михайлюк примет участие в звездном уик-энде НБА

Баскетболист Детройта Святослав Михайлюк станет первым украинцем, который примет участие в звездном уик-энде Национальной баскетбольной ассоциации.

22-летний Михайлюк сыграет в одной команде с Дончичем.

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Звездный уик-энд НБА пройдет с 14 по 16 февраля в Чикаго. Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля.

В феврале 2019 Лос-Анджелес Лейкерс обменял Святослава Михайлюка в Детройт Пистонс на лёгкого форварда Реджи Буллока.

Напомним, НБА изменит формат Матча всех звезд из-за смерти легенды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта.

Фото: Getty Images

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