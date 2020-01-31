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Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА

Баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк стане першим українцем, який візьме участь у зірковому вікенді Національної баскетбольної асоціації.

22-річний Михайлюк зіграє в одній команді з Дончічем.

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Зоряний вікенд НБА пройде з 14 по 16 лютого в Чикаго. Матч висхідних зірок відбудеться в п’ятницю, 14 лютого.

У лютому 2019 року Лос-Анджелес Лейкерс обміняв Святослава Михайлюка в Детройт Пістонс на легкого форварда Реджи Буллока.

Нагадаємо, НБА змінить формат Матчу всіх зірок через смерть легенди Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайанта.

Фото: Getty Images

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