В ніч з 2-го на 3-є лютого у Маямі на арені Hard Rock Stadium відбудеться матч за Супербоул 2020 між Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Щорічно за подією спостерігають понад 100 млн осіб. Під час шоу демонструються креативні рекламні ролики та трейлери найочікуваніших стрічок року. Родзинкою Супербоулу вже кілька років є виступ зірок у перерві гри. Цьогоріч запалюватимуть співачки Дженніфер Лопес та Шакіра.

— Це наче виграти Оскар. Це найбільше шоу, яке існує на планеті, з найбільшою аудиторією, – розповіла Лопес після того, як її оголосили однією з хедлайнерок.

Цьогоріч шоу зазнає певних змін через його критику в останні кілька років.

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Співачки вперше виступлять дуетом на одній сцені та стануть першими латиноамериканськими хедлайнерами Супербоулу в історії.

— Суперкубок – це дуже американська подія, настільки американська, наскільки може бути. Це також буде нагадуванням про спадщину цієї країни, яка дуже різноманітна, і саме це ми будемо святкувати у неділю, – сказала Шакіра на прес-конференції 30 січня.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) on Jan 30, 2020 at 8:25pm PST

Після скандального виступу Джастіна Тімберлейка та Джанет Джексон на Супербоулі 2003 організатори змінили вектор артистів в бік рок-музикантів. А починаючи з 2010 року у перерві виступали The Black Eyed Peas, потім Мадонна, Бейонсе з Destiny’s Child, Бруно Марс, Кетті Перрі, Coldplay, Леді Гага, та Maroon 5 у 2019. Останнє шоу від Maroon 5 було нищівно розкритиковане, як журналістами, так і вболівальниками.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jan 23, 2020 at 1:00pm PST

Шакіра та Лопес були запрошені як хедлайнери не випадково, адже Маямі вважається одним з найрізноманітніших міст США з 75% населенням іспаномовних та латиноамериканців.

Якщо все піде добре, то у перерві Супербоулу глядачі побачать двох жінок на піку своєї кар’єри, які десятиліттями намагалися залишатися актуальними. Лопес зараз 50 років, а Шакіра в день гри відсвяткує свій 43-й день народження.

Лопес не випускала альбоми з 2014 року, але в неї є достатньо синглів, з яких можна зробити шоу. Співачці подобається блиск та запальні танці, якими вона завжди супроводжує свої виступи.

Шакіра наразі є найпопулярнішим латиноамериканським виконавцем на платформі Spotify. Щороку вона радує своїх шанувальників запальними треками у колаборації з іншими співаками (наприклад з Maluma та Anuel AA).

Раніше Факти ICTV розповідали, як Шакіра готується до виступу на Супербоулі та про дієту співачки.

Джерело: TIME