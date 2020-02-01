Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс встретятся в ночь со 2-го на 3-е февраля в финальном матче за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги. Матч пройдет в Майами на арене Hard Rock Stadium. Начало матча в 01.30 ночи по киевскому времени.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Энди Рида. На победу Чифс принимают ставки с коэффициентом 1.77. Успех Сан-Франциско Форти Найнерс оценивают в 2.09.

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Сан-Франциско Форти Найнерс сейчас возглавляет Кайл Шенахэн. За свою историю команда пять раз побеждала в Супербоуле, тогда как у Канзас-Сити Чифс только одна победа. Последний раз Чифс играли в Супербоуле еще в 1970 году, обыграв тогда Миннесоту Викингс.

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