Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс зустрінуться в ніч з 2-го на 3-є лютого у фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги. Матч пройде у Маямі на арені Hard Rock Stadium. Початок матчу о 01.30 ночі за київським часом.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Енді Ріда. На перемогу Чіфс приймають ставки з коефіцієнтом 1.77. Успіх Сан-Франциско Форті Найнерс оцінюють в 2.09.

Читайте: Де дивитися матч за Супербоул 2020

Сан-Франциско Форті Найнерс наразі очолює Кайл Шенахен. За свою історію команда п’ять разів перемагала у Супербоулі, тоді як у Канзас-Сіті Чіфс лише одна перемога. Востаннє Чіфс грали у Супербоулі ще у 1970 році, обігравши тоді Міннесоту Вікінгс.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Шакіра готується до виступу разом з Дженніфер Лопес у перерві фінального матчу НФЛ – Супербоула.