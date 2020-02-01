Реал – Атлетико – 1:0.

Стартовые составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Мэнди — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско — Бензема.

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Корреа, Партей, Льоренте, Сауль — Витоло, Мората.

Реал Мадрид принял команду Атлетико на стадионе Сантьяго Бернабеу. Игра завершилась победой Реала со счетом 1:0.

Счет в матче открыли на 56 минуте. Винисиус отпасовал на Мэнди, то сделал идеальный пас в штрафную на Бензема, который ударом в одно касание отправил мяч в сетку.

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Благодаря победе над Атлетико Реал закрепил свое лидерство в чемпионате Испании. В активе сливочных 49 очков. Матрасники имеют 36 пунктов и занимают пятое место.

Напомним, в 21 туре каталонцы на выезде сенсационно проиграли Валенсии. Летучие мыши в родных стенах не позволили расписаться Месси и компании в сетке собственных ворот и одержали победу с уверенным счетом.