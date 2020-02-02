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Факты / Спорт

Ювентус разгромил Фиорентину, Роналду дважды отличился с пенальти

Ювентус принимал Фиорентину в матче 22 тура Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе Альянц.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче открыли на 40 минуте. Гол забил Криштиану Роналду. Он здорово пробил с точки в левый нижний угол ворот.

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Во втором тайме Рашид Геззал получил желтую карточку. Куадрадо устремился в скоростной прорыв по правому флангу, но был остановлен фолом со стороны Геззаля.

Второй гол на 80 минуте снова забил Роналду. Футболист уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Третий гол Ювентус забил на 91 минуте. Пьянич исполнил подачу с углового с правого фланга во вратарскую, где Де Лигт сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Благодаря победе в копилке Ювентуса 54 очка и первая ступенька в турнирной таблице. Фиорентина (25) идет четырнадцатой.

Ранее Фиорентина встречалась с Аталантой в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии. Игра завершилась победой фиалок со счетом 2: 1.

Фото: Dreamstime

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