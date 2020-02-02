Ювентус принимал Фиорентину в матче 22 тура Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе Альянц.
Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
Счет в матче открыли на 40 минуте. Гол забил Криштиану Роналду. Он здорово пробил с точки в левый нижний угол ворот.
#CR9 🔝@Cristiano è il primo giocatore della Juventus a trovare il gol per NOVE presenze consecutive di @SerieA da @Trezegoldavid nel dicembre 2005 ❤️#JuveFiorentina pic.twitter.com/rRqAKAtbHM
— JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2020
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Во втором тайме Рашид Геззал получил желтую карточку. Куадрадо устремился в скоростной прорыв по правому флангу, но был остановлен фолом со стороны Геззаля.
Второй гол на 80 минуте снова забил Роналду. Футболист уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
Третий гол Ювентус забил на 91 минуте. Пьянич исполнил подачу с углового с правого фланга во вратарскую, где Де Лигт сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.
Благодаря победе в копилке Ювентуса 54 очка и первая ступенька в турнирной таблице. Фиорентина (25) идет четырнадцатой.
Ранее Фиорентина встречалась с Аталантой в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии. Игра завершилась победой фиалок со счетом 2: 1.