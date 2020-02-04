Девушка-боксер едва не поплатилась свободой за поцелуй с подругой на Мальдивах

Боксер из английского Ньюкасл-апон-Тайн Эйприл Хантер выложила в соцсети фото поцелуя со своей возлюбленной во время отдыха на Мальдивских островах.

Снимок был сделан на Мальдивах, где однополая любовь запрещена в соответствии с исламским шариатом. Ислам – государственная религия на островах Индийского океана.

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Сначала 24-летняя Хантер выложила снимок, находясь на островах, но из-за опасений родных и друзей удалила публикацию и перезалила ее по возвращении в Великобританию.

— До сих пор нелегально быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации на Мальдивах и в других мусульманских странах. В наше время – это безумие. В любом случае, вот, что мы думаем по этому поводу, – подписала пост с фото Эйприл.

Сейчас фото снова удалено из соцсетей. Очевидно девушка опасается возможных санкций. Ведь по местным законам, за проявление однополой любви на Мальдивах предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет с возможностью избиения виновного.

К слову, президент самого титулованного клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз женился на мужчине.

Фото: April Hunter