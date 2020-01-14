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Факты / Спорт

Президент самого титулованного клуба НБА женился на мужчине

Президент команды НБА Голден Стэйт Уорриорз Рик Велтц женился на своем партнером Тоддом Гейджем.

Скромная церемония прошла в Сан-Франциско. На ней присутствовали только самые близкие друзья и родственники молодоженов.

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Вейтц сделал каминг-аут в 2011 году, когда был в кресле президента Финикс Санс. Тогда он стал первым открытым геем среди топ-менеджеров Национальной баскетбольной лиги.


Во время руководства Вейтца Голден Стейт пять раз подряд выходил в финал НБА и трижды становился чемпионом. Всего у воинов шесть чемпионств в НБА.

Ранее бывшая шестая ракетка мира Суарес-Наварро сделала каминг-аут.

Фото: Todd Gage

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