Президент команды НБА Голден Стэйт Уорриорз Рик Велтц женился на своем партнером Тоддом Гейджем.

Скромная церемония прошла в Сан-Франциско. На ней присутствовали только самые близкие друзья и родственники молодоженов.

Вейтц сделал каминг-аут в 2011 году, когда был в кресле президента Финикс Санс. Тогда он стал первым открытым геем среди топ-менеджеров Национальной баскетбольной лиги.

At 11am today in the Mayor’s office at SF City Hall, Mayor @LondonBreed married Rick Welts and Todd Gage. It was a good day, nine years in the making! pic.twitter.com/NiiVN255eG

— Rick Welts (@RickWelts) January 11, 2020