Ливерпуль и Шрусбери Таун встречались в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 1:0 в пользу Ливерпуля.

Во время первого тайма ни одна команда не отличилась забитыми голами. Во втором тайме счет едва не открыли игроки Шрусбери Таун, но судья не засчитал гол из-за офсайда.

Счет в матче открыл Ро-Шон Уильямс (Шрусбери Таун) на 72 минуте. Он забил мяч в сетку собственных ворот.

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Напомним, это был матч переигровка, поскольку во время первого команды разошлись ничьей со счетом 2:2.

Таким образом, одержав победу, Ливерпуль вышел в 1/8 Кубка Англии.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил не прерывать свой отпуск и смотрел матч по ноутбуку.

Таким образом он хотел привлечь внимание FA к проблеме перегруженности календаря и более тщательного его планирования.