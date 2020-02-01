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Факты / Спорт

Ливерпуль во втором тайме уничтожил Саутгемптон

Ливерпуль принимал Саутгемптон в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Первый тайм матча прошел без голов. Хороший момент имел Мохаммед Салах, но его удар заблокировали защитники, а вот удар Вирджил ван Дейка был слабым.

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После перерыва мерсисайдцы активировались и это вылилось в гол. На 47-й минуте Роберто Фирмино отпасовал на Алекса Окслейд-Чемберлена, который точно пробил в нижний левый угол ворот.

Преимущество красных удвоил капитан Джордан Хендерсон, который замкнул передачу Фирмино на 60-й минуте. До разгромного счета довел Мохаммед Салах, который воспользовался отличной передачей в штрафную от Хендерсона.

Уже в добавленное время Салах оформил дубль, забив в пустые ворота с паса от Фирмино.

После 25-ти туров Ливерпуль продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 73 очка. Саутгемптон (31) идет одиннадцатым.

Напомним, в перенесенном матче 18-го тура АПЛ Ливерпуль уверенно обыграл Вест Хэм.

Фото: Getty Images

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