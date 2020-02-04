Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп будет смотреть переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери Таун по ноутбуку.

Управлять мерсисайдцами будет коуч U-23 Ливерпуля Нил Критчли. А основа вместе с Юргеном Клоппом пойдет на небольшие зимние каникулы, которые АПЛ ввела впервые в истории.

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Позиция Клоппа не участвовать в игре принципиальная – таким образом он хочет привлечь внимание FA к проблеме перегруженности календаря и более тщательного его планирования.

Переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между Ливерпулем и Шрусбери Таун состоится 4 февраля в 21.45. Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Напомним, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле уничтожил Саутгемптон.