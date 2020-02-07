Матч всех звезд НБА-2020: Джеймс и Адетокумбо выбрали составы команд

НБА провела драфт игроков, которые сыграют в Матче всех звезд НБА-2020 в Чикаго.

В этом году капитанами команд стали: форварды ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) и Яннис Адетокумбо (Милуоки Бакс). Баскетболисты в формате драфта выбрали игроков резерва на будущий Матч всех звезд.

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В команду ЛеБрона в резерв были задрафтованы: Никола Йокич (Денвер Наггетс), Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс), Крис Пол (Оклахома-Сити Тандер), Домантас Сабонис (Индиана Пэйсерс), Бен Симмонс (Филадельфия Сиксерс), Джейсон Тэйтум (Бостон Селтикс) и Расселл Уэстбрук (Хьюстон Рокетс).

В команду Адетокумбо в резерв были избраны: Бем Адебайо и Дмимми Батлер (оба – Майами Хит), Руди Гобер и Донован Митчелл (оба – Юта Джаз), Брэндон Ингрэм (Нью-Орлеан Пеликанс), Кайл Лоури (Торонто Рэпторс) и Крис Миддлтон (Милуоки Бакс).

69-й по счету Матч всех звезд НБА пройдет 16 февраля в Чикаго на арене United Center.

Напомним, НБА изменит формат Матча всех звезд из-за смерти Брайанта.

Фото: NBAAllStar