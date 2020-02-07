Матч всіх зірок НБА-2020: Джеймс та Адетокумбо обрали склади команд

НБА провела драфт гравців, які зіграють у Матчі всіх зірок НБА-2020 у Чикаго.

Цьогоріч капітанами команд стали: форварди ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) та Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс). Баскетболісти у форматі драфта вибрали гравців резерву на майбутній Матч всіх зірок.

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У команду ЛеБрона в резерв були задрафтовані: Нікола Йокич (Денвер Наггетс), Даміан Ліллард (Портленд Трейл Блейзерс), Кріс Пол (Оклахома-Сіті Тандер), Домантас Сабоніс (Індіана Пейсерс), Бен Сіммонс (Філадельфія Сіксерс), Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс) і Расселл Вестбрук (Г’юстон Рокетс).

До команди Адетокумбо в резерв були обрані: Бем Адебайо і Дміммі Батлер (обидва – Маямі Хіт), Руді Гобер і Донован Мітчелл (обидва – Юта Джаз), Брендон Інгрем (Нью-Орлеан Пеліканс), Кайл Лоурі (Торонто Репторс) і Кріс Міддлтон (Мілуокі Бакс).

69-й за ліком Матч всіх зірок НБА пройде 16 лютого в Чикаго на арені United Center.

Нагадаємо, НБА змінить формат Матчу всіх зірок через смерть Брайанта.

Фото: NBAAllStar