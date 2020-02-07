Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, поскольку у них нет выбора – Бородянский

Чтобы эффективно бороться за медали в мире, украинские спортсмены должны выступать, в том числе, и на территории государства-агрессора.

Такую позицию высказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Он отметил, что нужно различать выступления спортсменов за границей, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Ведь у спортсменов нет выбора в этой ситуации:

– У них есть выбор, получать баллы или не получать. Если спортсмен не выступает границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает его возможности бороться за медали.

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Министр также добавил, что этот вопрос касается не только Украины и России, а всех международных кейсов, связанных с конфликтами между государствами.

Напомним, тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходят в РФ.

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